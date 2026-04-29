Iğdır FK, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü

Alagöz Holding Iğdır FK, sezonun son mücadelesini vereceği Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü. Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek Iğdır ekibi, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalıştı. Isınmanın ardından pas ve şut çalışması yapan ekip, daha sonra çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip, yarın hazırlıklarına devam edecek. Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler maçı, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Iğdır Şehir Stadı'nda oynanacak.

