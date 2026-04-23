Iğdır Üniversitesinde rektörlük koltuğuna oturan çocuklardan "Kartal Dansı" performansı

Iğdır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Iğdır Üniversitesi rektörlük ve rektör yardımcılığı koltuklarına oturan öğrenciler, "Kartal Dansı" performansı sergiledi.





Kentteki 23 Nisan kutlamaları kapsamında Iğdır Üniversitesine gelen Melekli Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Defne Miray Çatalkaya rektörlük koltuğuna, Poyraz Varol ise rektör yardımcılığı koltuğuna oturdu.



Burada Rektör Prof. Dr. Ekrem Gürel ile sohbet eden çocuklar, üniversite hakkında bilgi aldı.



Rektör Gürel, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.



Çatalkaya ve Varol, Kazakistan'da başlayarak kısa sürede diğer Türk devletlerine de yayılan "Kartal Dansı" performansı sergiledi.

