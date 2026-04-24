Iğdır'da 11 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Iğdır'da hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan aranan B.P'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, bu kapsamda kentteki bir adrese düzenlediği operasyonda B.P'yi gözaltına aldı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.