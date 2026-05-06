        Iğdır Haberleri Iğdır'da 61 yıl önce şehit olan askerin mezarı Tokat'a taşındı

        Iğdır'da 1965 yılında şehit olan Onbaşı Duran Öztürk'ün mezarı, törenle memleketi Tokat'a taşındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 18:02
        Öztürk, kentte 1965 yılında askerlik görevini yaparken fırtına nedeniyle yaşanan kaza sonucu şehit oldu.

        Maddi imkanları olmaması nedeniyle Öztürk'ün naaşı, memleketi Tokat yerine Iğdır'daki mezarlığa defnedildi.

        Bir süre kime ait olduğu unutulsa da şehidin arkadaşının dikkati sayesinde mezarın Onbaşı Duran Öztürk'e ait olduğu anlaşıldı.

        Mezarın kimsesiz bir şehide ait olduğunun öğrenilmesi üzerine mermer atölyesi sahibi Gökhan İpek, şehide mezar taşı yapıp, baş ucuna da Türk bayrağı dikti.

        İpek, 2021 yılında kentteki yerel bir gazeteciye durumu anlattı. Gazeteci Halit Öztürk’ün haberini gören ve Tokat’ta yaşayan şehidin oğlu Halit Öztürk ise Iğdır'a gelerek babasının mezarını ziyaret etti.

        Öztürk ailesinin talebi üzerine, şehidin naaşının memleketine nakledilmesine karar verildi. Kabri açılan Şehit Duran Öztürk'ün naaşı tabuta konularak, düzenlenen askeri törenin ardından kara yoluyla Tokat merkeze bağlı Yazlık köyüne gönderildi.

        Mezarlıkta, gazetecilere açıklamada bulunan şehidin oğlu Öztürk, "Ailem o dönemdeki maddi imkansızlıklar nedeniyle babamın cenazesini Tokat'a getirememiş. Mezarın Iğdır'da olduğunu biliyorduk ancak yerini tespit edememiştik." dedi.

        Gökhan İpek, 2016'da mezarın varlığından tesadüfen haberdar olduğunu belirterek, "Asri Mezarlıkta bir mezar yapıyordum. O sırada başka bir mezarın taşının yarısına kadar toprağa gömülü olduğunu fark ettim. Taşın üzerinde sadece 'şehit' yazıyordu. Taşı çıkarıp incelediğimde askeri personel olarak şehit düşen birine ait olduğunu anladım. Bunun üzerine araştırmaya başladım ve mezarı yeniden yaptırdım." dedi.

        Gazeteci Halit Öztürk aracılığıyla bu durumu yaydıklarını ve şehidin ailesini aradıklarını fakat ilk etapta bir sonuç alamadıklarını aktaran İpek, şunları kaydetti:

        "Alay Komutanlığına ve askerlik şubesine gittim ancak burada böyle bir askerin ya da böyle bir şahsın şehit olduğuna dair net bir bilgiye ulaşılamadı. Bugün ulaşılan bilgilerin tamamı, o gün elimizde bulunan bilgilerle aynıydı. Daha sonra gazeteci Halit Öztürk'ü çağırdım, bir haber yaptık. Halit Bey'in girişimleri sayesinde aileye ulaşıldı. Bu, aile için 56 yıllık bir özlemdi."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

