        Iğdır Haberleri Iğdır'da bilişim suçları işleyen zanlı tutuklandı

        Iğdır'da "bilişim sistemleri kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık" ve "müstehcenlik" suçuna karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmalar kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

        Mobil bankacılık hesapları üzerinden çok sayıda işlemle başka banka hesaplarına para transferi yapan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Ekipler, diğer operasyonda, çevrimiçi müstehcen görüntüleri izleme, depolama, satın alma ve yayınlayarak oluşan "müstehcenlik" suçuna karıştıkları belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

