Iğdır'da bir kişi tarlasında ölü bulundu

Iğdır'da bir kişi, sulama yaptığı tarlasında silahla öldürülmüş halde bulundu. Koçkıran köyünde yaşayan Erdal Aygan, sulamak için gittiği tarlasında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, Aygan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aygan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

