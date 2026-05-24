Iğdır'da insan kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Iğdır'da, insan kaçakçılığı suçundan aranan 2 zanlı, Nahçıvan sınırından geçmeye çalışırken yakalandı. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, insan kaçakçılığı suçundan aranan Y.E. ve A.A'nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerce Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu'nda yapılan kontrolde, Nahçıvan'dan yasa dışı olarak yurda geçmeye çalışan 2 zanlı yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

