Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'da sağanak sonrası sel meydana geldi

        Iğdır'da sağanak sonrası sel meydana geldi

        Iğdır'ın Karakuyu köyünde sağanak sonrasında meydana gelen sel nedeniyle, bazı ev ve araziler sular altında kaldı, küçükbaş hayvanlar telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 16:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da sağanak sonrası sel meydana geldi

        Iğdır'ın Karakuyu köyünde sağanak sonrasında meydana gelen sel nedeniyle, bazı ev ve araziler sular altında kaldı, küçükbaş hayvanlar telef oldu.


        Kentte etkisini sürdüren sağanak, bazı bölgelerde sele neden oldu.

        Merkeze bağlı Karakuyu köyünde su kanalları ve derelerin taşması sonucu köy merkezindeki bazı ev ve araziler sular altında kaldı.

        Köydeki köprü ve kanallar sel nedeniyle yıkılırken yollarda da hasar oluştu.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Iğdır Şube Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri, köyde çalışma başlattı. Çalışmalara jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve DSİ'den 16 araç ve 46 personel katıldı.

        Sel nedeniyle birçok küçükbaş hayvan telef olurken 20 arı kovanı da kullanılamaz hale geldi.

        Selin yaşandığı bölgede AFAD ekiplerince hasar tespiti çalışması başlatıldı.

        Köyde yaşayan Habibe İleri, "Civcivlerimizle tavuklarımız öldü. Evimiz çatlamış, sallanıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz." dedi.

        Tarım arazileri sular altında kalan Rasim Güneş, selin yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü söyledi.

        Güneş, "Burada daha önce DSİ'nin çalışmaları oldu, ondan dolayı bir sıkıntı olmadı. Afetin aşırı derecede olmasından dolayı kanal taşıyamadı. Ekili alanım yağmurlama sistemiydi, bayağı bir hasarım var." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Iğdır'da sağanak sele dönüştü: Karakuyu köyünde evler ve araziler sular alt...
        Iğdır'da sağanak sele dönüştü: Karakuyu köyünde evler ve araziler sular alt...
        Ulaş Avşar görevden alındı
        Ulaş Avşar görevden alındı
        Iğdır'da siber suç operasyonu: 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Iğdır'da siber suç operasyonu: 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Iğdır'da uyuşturucu hükümlüsü kaçarken yakalandı
        Iğdır'da uyuşturucu hükümlüsü kaçarken yakalandı
        Iğdır'da bilişim suçları işleyen zanlı tutuklandı
        Iğdır'da bilişim suçları işleyen zanlı tutuklandı
        Iğdır'da uyuşturucu suçundan aranan hükümlü, kaçmaya çalışırken yakalandı
        Iğdır'da uyuşturucu suçundan aranan hükümlü, kaçmaya çalışırken yakalandı