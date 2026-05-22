Iğdır'da üniversiteli gönüllüler köyleri gezerek çocukları bilim ve teknolojiyle tanıştırıyor

BÜLENT MAVZER - Iğdır'da köy köy gezen üniversiteli gönüllüler, çocuklara robotik kodlama, mühendislik ve uzay alanlarında uygulamalı eğitimler vererek onların bilimsel merakını artırmayı hedefliyor.



Iğdır Üniversitesi Genç Ofis ve Teknofest Topluluğu ile Iğdır Gençlik Merkezi işbirliğiyle yürütülen "Gezici STEM Atölyesi Köy Okulları İçin Bilim ve Teknoloji" projesi, Iğdır'ın kırsal köylerinde sürüyor.



Proje kapsamında gönüllü üniversite öğrencileri, "Kırsalda bilimle buluşan her çocuk, geleceğe atılan güçlü bir adımdır" sloganıyla köy köy gezerek çocuklara bilim, teknoloji, mühendislik ve yazılım alanlarında uygulamalı eğitimler veriyor.



Üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen etkinliklerde çocuklara deneyler yaptırılarak robotik kodlama, uzay, havacılık ve mühendislik alanlarında bilgiler aktarılıyor.



Proje kapsamında köylerdeki okullarda öğrencilerin bilimsel meraklarının artırılması ve yeteneklerinin keşfedilmesi hedefleniyor.



- "Iğdır genelinde yaklaşık 50 okula ulaşmayı hedefliyoruz"



Üniversitenin Genç Ofis Sorumlusu ve Iğdır Gençlik Merkezi Deneyim Koordinatörü Murat Karaca, AA muhabirine, proje kapsamında listeye alınan köyleri ekip olarak tek tek ziyaret edip öğrencilerle buluştuklarını söyledi.



Çalışmalarla çocuklarda bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Karaca, "Çocukların bu alanlardaki yeteneklerini ortaya çıkarmaya ve onları keşfetmeye çalışıyoruz. Iğdır genelinde yaklaşık 50 okula ulaşmayı hedefliyoruz. Okullar tatil olana kadar bu dönemde 10 okula ulaşmayı planlıyoruz. Yeni eğitim döneminde ise proje tüm okullara ulaşıncaya kadar devam edecek." dedi.



Iğdır Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden Mehmet Batur da köy okullarında öğrencilerle çeşitli deneyler yaptıklarını ifade ederek, "Uzay, havacılık, mühendislik ve robotik kodlama alanlarında bilgiler veriyoruz. Çocukların etkinliklere büyük ilgi gösterdiğini gözlemledik. Burada yetenekli öğrencileri keşfedip onlara destek olmak istiyoruz." diye konuştu.



- "Robotik kodlamaya ilgim vardı"



Küllük Köyü Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Semiha İnce ise etkinliklerde hem eğlendiklerini hem de yeni bilgiler öğrendiklerini kaydederek, "Robotik kodlamaya ilgim vardı, yapılan etkinliklerle bu ilgim daha da arttı." şeklinde konuştu.



Okulun 6. sınıf öğrencisi Havva Tamer de deneylerde suyla karışmayan maddeleri ve ısıya dayanıklı kumaşları gördüklerini anlatarak, "Daha önce görmediğimiz birçok bilgiyi öğrenme fırsatı bulduk." ifadesini kullandı.

