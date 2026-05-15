Iğdır'da uyuşturucu suçundan aranan hükümlü, kaçmaya çalışırken yakalandı

Iğdır'da, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan aranan firari hükümlü, şehrin en işlek caddesinde kaçmaya çalışırken yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin, Vali Yolu Caddesi'nde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Alanda polis ekiplerince başlatılan geniş çaplı arama sırasında ekipleri görünce kaçmaya çalışan M.K. yakalandı. Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

