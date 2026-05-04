Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'da yılın ilk hasadı marul tarlalarında yapıldı

        Iğdır'da yılın ilk hasadı marul tarlalarında yapıldı

        Iğdır'da 2026 yılının ilk hasadı marul tarlalarında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 14:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da yılın ilk hasadı marul tarlalarında yapıldı

        Iğdır'da 2026 yılının ilk hasadı marul tarlalarında yapıldı.

        İklimi ve coğrafi konumu nedeniyle birçok sebze ve meyvenin yetiştirildiği kentte, yılın ilk hasadı için program düzenlendi.

        Oba köyündeki marul tarlalarında düzenlenen hasatta, üretici Alican Akçan'ın ektiği marullar hasat edildi.

        Doğu Anadolu Bölgesi'ne pazarlanacak marulların hasadına Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar da katıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, burada yaptığı konuşmada, mart ayında dikilen marulların hasat edilmeye başlandığını söyledi.

        Yaklaşık 200 tonun üzerinde bir marul hasadı beklediklerini ifade eden Tingiş, şöyle konuştu:

        "Nasip kısmet olursa haziran ayında karpuz ve kavun hasadımıza devam edeceğiz. Yine kayısı hasadımız da bununla beraber devam edecek. Üreticilerimiz şu an çok güzel bir şekilde üretiyor, kazanıyorlar. Çıkarmış oldukları marulla Doğu Anadolu illerimizin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir altyapıya sahibiz. Üreticilerimiz üretsinler, üretmeye devam etsinler. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her daim yanlarındayız. Yanlarında da yer almaya devam edeceğiz. Bol bereketli, kazasız, belasız, afetsiz bir yıl geçirmesini temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        Trump'ın İran sınavı
        Trump'ın İran sınavı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Çantası bulundu... Kadın vapurda kayboldu!
        Çantası bulundu... Kadın vapurda kayboldu!
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Arılar sürüye saldırdı, peş peşe eğimli alana yuvarlanan bine yakın koyun ö...
        Arılar sürüye saldırdı, peş peşe eğimli alana yuvarlanan bine yakın koyun ö...
        Iğdır'da arı saldırısı faciaya dönüştü: 400 koyun telef oldu
        Iğdır'da arı saldırısı faciaya dönüştü: 400 koyun telef oldu
        Iğdır'da arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçükbaş hayvan telef oldu
        Iğdır'da arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçükbaş hayvan telef oldu
        Tuzluca kaymakamı Abdüllatif Yılmaz'dan okul ziyareti
        Tuzluca kaymakamı Abdüllatif Yılmaz'dan okul ziyareti
        GRAFİKLİ - Iğdır'dan Etiyopya'ya uçan saz delicesi 688 gün sonra Aras Kuş C...
        GRAFİKLİ - Iğdır'dan Etiyopya'ya uçan saz delicesi 688 gün sonra Aras Kuş C...
        Iğdır sokaklarında Amed Sportif Faaliyetler taraftarından Süper Lig sevinci
        Iğdır sokaklarında Amed Sportif Faaliyetler taraftarından Süper Lig sevinci