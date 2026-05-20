        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'daki Ejder Kervansarayı'nda "Nakş-ı Saray" sergisi düzenlendi

        Tezhip, minyatür, cam ve çini eserlerin yer aldığı "Nakş-ı Saray" sergisi, Anadolu Selçukluları döneminde inşa edilen Ejder Kervansarayı'nda açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümünce düzenlenen sergi, akademisyen ve öğrencilerin 2 yıllık çalışmaları sonucu hazırlandı.

        Serginin açılışını, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel ve akademisyenler yaptı. Katılımcılar, akademisyenlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Programda, Hançer Dans Grubu tarafından Kafkas halk dansları gösterisi sunuldu.

        Geleneksel El Sanatları Programı Öğretim Görevlisi Elif Kırkkeseli, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl sergilerini açmak için tarihi önemi ve yapılan işlerin ambiyansından dolayı Selçuklu döneminden kalan kervansarayı tercih ettiklerini söyledi.

        Seramik ve Cam Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi Fatime Savaş Can ise "Sergimizde klasik minyatür sanatından çalışmalar, cam ve çini sanatından örneklerimizi sergiledik. Minyatür sanatımızı cam ve çini sanatına aktararak farklı bir ambiyans yaratmak istedik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        İstanbul'da dev final!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        3 kişiyi öldürmüştü... Selektör katliamı kamerada!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Malatya'da korkutan deprem!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Konutta reel düşüş devam ediyor
