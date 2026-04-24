        Iğdır'ın ilk Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" yapıldı

        Iğdır Üniversitesinde bu yıl hizmete açılan Diş Hekimliği Fakültesinin ilk öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Fakültenin ilk öğrencileri için Karaağaç Yerleşkesi'nde düzenlenen törene, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cenk Fatih Çanakçı, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.


        Rektör Gürel, burada yaptığı konuşmada, Diş Hekimliği Fakültesi'nin ilk kez öğrenci kabul ederek eğitim hayatına başladığını söyledi.


        Bu gelişmenin, üniversitenin sağlık alanındaki vizyonunun güçlendiğinin ve bölgesel kalkınmaya sunduğu katkının en somut göstergesi olduğunu ifade eden Gürel, şöyle konuştu:

        "Bu yılın sonuna kadar tüm eksiklerimizi gidereceğiz ve Iğdır halkının bir tek tanesi dahi diş tedavisi için Iğdır'ın dışına gitmek zorunda kalmayacak. Biz o konuda başta sayın vekilimiz olmak üzere, emeği geçenlere teşkkür ediyorum. Çünkü defaatle YÖK başkanlığına gittik, ilgili kurumlarla görüştük. Diş Hekimliği Hastanesi ve Fakültesi için kadro konusunda bize sınırsız yetki verdiler. Bütçe konusunda bize ne istediysek verdiler. Bizi global bütçeye aldılar ve şu anda sayımızı 4-5 kat artırmak üzere projelendirdik. Onun şu anda süreci devam ediyor."

        Gürel, "Bütçe istedik, onay istedik, hastanenin hacmini artırdık ve bütün disiplinlerden, kliniklerden hocalar istedik, hepsini ilanlarına çıktık, çoğu geldi. Şimdi 7 kişilik ilana daha çıkıyoruz. Dolayısıyla yılın sonuna kadar hoca sayımızı artıracağız. Altyapımızı güçlendireceğiz ve bütün disiplinlerde cerrahi alanlar da dahil olmak üzere tam takır işleyen, ful donanımlı bir diş hastanemiz olacak ve artık hiç kimse otobüse veya arabasına binerek Iğdır'ın dışına gitmeyecek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

