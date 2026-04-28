Iğdır Üniversitesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen "Iğdır'ın Tarımsal Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" tamamlandı.



Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen çalıştayda 5 oturum yapıldı.



Tamamlanan çalıştayda, "Toprak Tuzluluğu", "Drenaj ve Küçük Parçalı Arazi Yapısı Problemleri", "Iğdır İlinde Yetişen Tarım Ürünlerinde Önemli Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri", "Ürün Pazarlama, Depolama ve Katma Değer Sorunu", "Iğdır İlinin Sulama Problemleri", "Iğdır İlinde Hayvancılık ve Sorunları" konuları ele alındı.



Hemen uygulanabilecek, düşük bütçeli ve yüksek etkili adımlar, fiziksel yatırım ve tesis gerektiren eylemler, kurumsal dönüşüm ve teknoloji gerektiren eylemlerin sıralandığı çalıştayda, elde edilen verilerle hazırlanacak rapor, ilgili kurumlarla paylaşılarak yeni yol haritası belirlenecek.



Yurdun kurak iklimli kentlerinden olan ve bu nedenle tarım sulamasında ciddi sorunlar yaşayan Iğdır'da, hazırlanan raporla kısa ve uzun vadeli çözümler sağlanması hedefleniyor.

