Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdırlı öğrenciler, Gökkuşağı Tepeleri'ni Kafkas dansıyla tanıtmayı hedefliyor

        Iğdırlı öğrenciler, Gökkuşağı Tepeleri'ni Kafkas dansıyla tanıtmayı hedefliyor

        HÜSEYİN YILDIZ-SABRİ SARCAN - Iğdır'da ortaokul öğrencilerinin kurduğu Kafkas ekibi, Tuzluca ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri'nde sergiledikleri yöresel dans gösterisiyle bölgenin tanıtımına katkı sunmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 11:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdırlı öğrenciler, Gökkuşağı Tepeleri'ni Kafkas dansıyla tanıtmayı hedefliyor

        HÜSEYİN YILDIZ-SABRİ SARCAN - Iğdır'da ortaokul öğrencilerinin kurduğu Kafkas ekibi, Tuzluca ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri'nde sergiledikleri yöresel dans gösterisiyle bölgenin tanıtımına katkı sunmayı hedefliyor.

        İlçedeki Şehit Üsteğmen Hakan Özkaner Ortaokulu idarecileri, Iğdır'ın kültürel mirasları arasında yer alan Kafkas dansını yaşatmak amacıyla okul bünyesinde dans ekibi oluşturdu.

        Okulda eğitim gören öğrencilerden kurulan ekip, Kafkasya bölgesinin ve Iğdır'ın yöresel halk oyunları arasında yer alan Kafkas dansını, doğal renkleriyle dikkati çeken Gökkuşağı Tepeleri'nde sergiledi.

        "Asaletin ve zarafetin dansı" olarak nitelendirilen Kafkas dansını gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle bölgenin doğal güzelliklerini de tanıtmayı amaçlıyor.

        AA ekibince görüntülenen gösteride öğrenciler, kahverengi, boz, beyaz ve sarı tonlarının hakim olduğu tepelerde Kafkas figürlerini başarıyla sergiledi.

        - "Doğal güzelliklerimizle kültürel zenginliğimizi aynı karede paylaşmak istedik"

        Okul müdürü Ruban Sam Açıkel, AA muhabirine, Kafkas ekibinin öğrencilerden oluştuğunu ve beden eğitimi öğretmenlerince koordine edildiğini söyledi.

        Kafkas dansının Iğdır için önemine vurgu yapan Açıkel, şöyle devam etti:

        "Bu oyunu biz Gökkuşağı Tepeleri'nde sergilemek istedik çünkü burası Iğdır'ımızın doğal güzelliklerinden biridir. Doğal güzelliklerimizle kültürel zenginliğimizi aynı karede paylaşmak istedik. Dans aracılığıyla buraları, Iğdır'ımızın bu doğal güzelliklerini de insanlara tanıtmış, göstermiş olacağız. Daha önce yaptığımız çalışmalar çok ilgi çekti. Tuz Mağaralarında çocuklarımızın bir Kartal Dansı gösterisi oldu çok beğenildi."

        - Kültürün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor

        Öğrencileri çalıştıran beden eğitimi öğretmeni Servet Çiftçi de hedeflerinin, çocuklara geçmişten gelen kültürü aktararak bunun kuşaktan kuşağa devam etmesine katkı ve unutulmamasını sağlamak olduğunu anlattı.

        Çocukların oturarak ve ekran başında çok zaman kaybettiğini, bu çalışmayla bu durumun da önüne geçtiklerini işaret eden Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Amacımız, çocukların birbirleriyle diyaloglarını sağlamak, bölgemizdeki çocukların birbirini severek kardeşlik duygularını geliştirmektir. Iğdır'ımızın doğal ve tabiat güzelliklerinin ileri gelen yerlerinde ve tabiatın bize sunduğu en güzel bölgelerden biri olduğu için bu kültürümüzü ve doğal güzelliğimizi bir arada, bir ortamda, bir karede buluşturup çocuklarla birlikte Iğdır'ın tanıtımına bir nebze de olsa katkı sunmak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Bursa'da otomobilde patronunun boğazını kesmişti
        Bursa'da otomobilde patronunun boğazını kesmişti
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Benzer Haberler

        Iğdır'da "Doğa Öncüleri Projesi" kapsamında öğrencilere doğa ve kuş eğitimi
        Iğdır'da "Doğa Öncüleri Projesi" kapsamında öğrencilere doğa ve kuş eğitimi
        Iğdır küçük sanayi sitesindeki iş yerleri sular altında kaldı
        Iğdır küçük sanayi sitesindeki iş yerleri sular altında kaldı
        Iğdır'da sel nedeniyle sanayi sitesini su bastı
        Iğdır'da sel nedeniyle sanayi sitesini su bastı
        Iğdır'da sağanak sonrası sel meydana geldi
        Iğdır'da sağanak sonrası sel meydana geldi
        Iğdır'da sağanak sele dönüştü: Karakuyu köyünde evler ve araziler sular alt...
        Iğdır'da sağanak sele dönüştü: Karakuyu köyünde evler ve araziler sular alt...
        Ulaş Avşar görevden alındı
        Ulaş Avşar görevden alındı