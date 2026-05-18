HÜSEYİN YILDIZ - Ağrı Dağı Milli Parkı'nda, bu yıl etkili olan yağmur ve kar yağışlarının ardından su seviyesinin yükselmesiyle kuş yoğunluğu yaşanıyor.



Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerindeki sulak alanlar, güneyden kuzeye göçen çok sayıda kuş türünü ağırlıyor.



Bulakbaşı ve Karasu sulak alanları ile Aras-Karasu taşkınları sonucu oluşan geçici alanlar, geçen yıllara göre neredeyse iki kat daha fazla su tutmalarıyla, göç yolculuğuna çıkan kuşların besin depolaması için önemli bir durak oldu.



Türkiye'deki 504 kuş türünden 209'unun görüldüğü bölgedeki sulak alanlar, bahar mevsiminde adeta "kuş cenneti"ne döndü.



- "Su seviyesi böyle devam ederse yaz göçmenleri gelmeye devam edecek"



Iğdır Üniversitesi Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi (KUŞMER) Müdürü Dr. Emrah Çelik, AA muhabirine, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki sulak alanların göçmen kuşlar için önemli olduğunu söyledi.



İlkbaharın gelmesiyle bölgenin göç almaya başladığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:



"Şimdi havaların ısınmasıyla birlikte yaz göçmenleri alana gelmeye başladı. Alanda şu an birçok kıyı kuşu ve ördek türlerini görmekteyiz. Alan şu an su potansiyeli olarak çok iyi bir durumda. Bu da türlerin burada daha hareketli olmasına neden oluyor. Bölgede su çok iyi durumda, bu da yine burada ördek türlerine iyi bir yaşam alanı sağlıyor. Öte yandan yine yer yer sığ bataklıklar da önemli kıyı kuşları için beslenme alanı oluşturuyor. Eğer su seviyesi bu şekilde devam ederse buraya yaz göçmenleri gelmeye devam edecek. Bu şekilde tür sayısının daha da artacağını düşünüyoruz."



Çelik, su seviyesinin yüksek olmasının kuşlar için birçok olanak sağladığını ve bu nedenle kuşların burayı tercih ettiğini belirterek, "Bu dönem yurt genelinde yağışlar iyi gitti. Dolayısıyla bu da sulak alanlara önemli bir su girişini sağladı. Bu su seviyesi arttıkça hem kuşların besin bulması hem de yuvalama faaliyetlerini kolaylaştırdı. Onun dışında suyun artmasıyla birlikte hem kolay besin bulma hem yuva yapma gibi durumlar daha iyi konuma geldi." diye konuştu.



