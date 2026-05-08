        Diyaliz hastası Elif Bahar, evde eğitimle okuma yazma öğrendi

        Diyaliz hastası Elif Bahar, evde eğitimle okuma yazma öğrendi

        MUHAMMED ENES YAPALIKAN - Isparta'da doğuştan gelen sağlık sorunlarıyla mücadele eden 49 yaşındaki Elif Bahar, haftanın üç günü gördüğü diyaliz tedavisine rağmen okuma yazma öğrenerek yaşamında yeni bir sayfa açtı.

        Giriş: 08.05.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Doğuştan Akdeniz ateşi, romatizma ve böbrek rahatsızlığı bulunan Bahar, sağlık problemleri nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarında eğitim alma fırsatı bulamadı.

        Günlük yaşamında okuma yazma bilmemekten dolayı birçok güçlük yaşayan Bahar, sağlık sorunlarına rağmen hedefinden vazgeçmedi.

        - "Okuma yazma öğrenince hayatım değişti"

        Elif Bahar, AA muhabirine, Isparta Halk Eğitim Merkezi'nden görevlendirilen öğretmen sayesinde okuma yazma öğrendiğini söyledi.

        Evde birebir eğitim desteği alan Bahar, yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Okuma yazma bilmediği dönemde zorluklar yaşadığını ifade eden Bahar, "Artık kendi işimi kendim yapabileceğim, gittiğim yeri bileceğim. Kimseye sormak zorunda kalmayacağım. Okumayı öğrenince hayatımda bir hedef oluştu." dedi.

        Okuma yazmayı öğrendikten sonra hayatında önemli değişimler olduğuna dikkati çeken Bahar, "Şimdi istediğimi okuyabiliyorum. Gideceğim yeri kendim bulacağım, kimseye sormayacağım. Devletimiz bana sahip çıktı, beni gördü. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

        - Evden çıkamayan vatandaşlara özel öğretmen

        Öğretmen Mine Aydıngöz ise Elif Bahar'ın azminin kendisini de motive ettiğini söyledi.

        Sağlık sorunları nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar için özel program uyguladıklarını belirten Aydıngöz, "Elif ablamızla güzel bir ilerleme kaydettik. Ona bir şeyler öğretebilmek benim için çok değerli." ifadesini kullandı.

        Isparta Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı İbrahim Şimşek de sağlık sorunları nedeniyle kurs merkezlerine gidemeyen vatandaşlara evde eğitim hizmeti sunduklarını ifade etti.

        Şimşek, raporla başvuru yapan vatandaşların evlerine öğretmen görevlendirdiklerini belirterek, kısa sürede olumlu sonuçlar aldıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Yok olarak var olmayı seçti
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
