Isparta'da çiçek açan kiraz ağaçları bahçeleri beyaza bürüdü

Isparta'da kiraz ağaçlarının çiçek açmasıyla bahçeler beyaza büründü.





Gülü, lavantası, elması ve domatesiyle önemli tarım altyapısına sahip kentte, Türkiye'nin kiraz üretiminin yüzde 10'u yapılıyor.





Özellikle Senirkent ve Uluborlu ilçelerinde yoğun üretimi bulunan kiraz, ağırlıklı olarak yurt dışına ihraç ediliyor.



70 bin dönüm alanda kiraz üretiminin gerçekleştirildiği Isparta'daki bahçelerde havaların ısınmasıyla ağaçlar çiçek açtı.



Beyaza bürünen kiraz bahçeleri, fotoğraf tutkunlarını da bölgeye çekiyor.



