Isparta'da çıkan yangında saman deposu kullanılamaz hale geldi

Isparta'nın Aksu ilçesinde bir saman deposunda çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Yaka köyünde Ayşe Dinçer'e ait ahşap depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Aksu Belediyesi itfaiyesi ile Aksu Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi.



Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çevredeki diğer yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası depo ve içerisindeki malzemeler tamamen kullanılamaz hale geldi.





İlçe Jandarma Komutanlığı, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.



