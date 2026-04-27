        Isparta Haberleri Isparta'da çıkan yangında saman deposu kullanılamaz hale geldi

        Isparta'da çıkan yangında saman deposu kullanılamaz hale geldi

        Isparta'nın Aksu ilçesinde bir saman deposunda çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Yaka köyünde Ayşe Dinçer'e ait ahşap depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Aksu Belediyesi itfaiyesi ile Aksu Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi.

        Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çevredeki diğer yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası depo ve içerisindeki malzemeler tamamen kullanılamaz hale geldi.


        İlçe Jandarma Komutanlığı, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

