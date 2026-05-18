        Isparta'da doku kültürü laboratuvarında nesli tehlike altındaki bitkiler üretiliyor

        Isparta'da doku kültürü laboratuvarında nesli tehlike altındaki bitkiler üretiliyor

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Ziraat Fakültesi bünyesindeki Doku Kültürü Üretim Laboratuvarı'nda, çoğaltılması zor veya nesli tehlike altındaki bitki türleri teknolojik imkanlarla üretiliyor.

        Giriş: 18.05.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvarda, lisans ve lisansüstü öğrencilerin tez çalışmaları ile TÜBİTAK projeleri yürütülüyor.

        Tesiste, TÜBİTAK 2209 Programı kapsamında 6 aktif proje devam ediyor, yeni proje başvuruları için hazırlıklar sürüyor. Ayrıca TÜBİTAK 1001 ve 1002 programları ile üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde de çalışmalar yapılıyor.

        ISUBÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, laboratuvarın yaklaşık 5 yıl önce kurulduğunu, bugüne kadar 20’den fazla bitki türü üzerinde AR-GE çalışması yürüttüklerini söyledi.

        İlk çalışmalarını aronya bitkisi üzerine yaptıklarını belirten Polat, "Aronyanın çoğalma süreciyle ilgili reçeteler geliştirdik ve bunları bilimsel makaleler halinde yayımladık. Akzambak başta olmak üzere lale, sümbül ve nergis gibi birçok soğanlı süs bitkisi üzerinde çalışmalar gerçekleştirdik. Piyasanın talepleri doğrultusunda salep ve safran bitkileri üzerine de AR-GE çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

        Polat, teorik eğitimini laboratuvarda uygulama imkanı bulan öğrencilerin mezun olduktan sonra özel sektörde daha kolay iş bulabildiğini vurguladı.

        Yürütülen çalışmaların ekonomik katkı sağladığını dile getiren Polat, "Bilimsel yayınlarla ülkemize katkı sunuyoruz. Özel sektörün talep ettiği bitkilerin yüksek miktarlarda çoğaltılmasını sağlayarak üniversite-sanayi işbirliği açısından da örnek olduk." dedi.

        - Laboratuvar yıllık 600 bin bitki üretim kapasitesine sahip

        Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlknur Eskimez de doku kültürü yönteminin özellikle çoğaltılması zor veya nesli tehlike altında bulunan türlerde tercih edildiğini belirtti.

        Akzambak bitkisinin hem süs hem de tıbbi açıdan değer taşıdığını ifade eden Eskimez, doğal olarak Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir çevresinde yayılış gösteren bitkinin laboratuvarda çoğaltılıp dış ortama adapte edilmesinin yaklaşık 6 ay sürdüğünü kaydetti.

        Laboratuvarın yıllık 600 bin bitki üretim kapasitesine sahip olduğunu aktaran Eskimez, doku kültürü yönteminin geleneksel üretime göre mevsim ve iklim şartlarına bağlı kalmadan yıl boyunca üretim imkanı sunduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

