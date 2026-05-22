        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Isparta'da "Eğirdir Gölü İçin Dijital Çözümler" etkinliği düzenlendi

        Isparta'da "Eğirdir Gölü İçin Dijital Çözümler" etkinliği düzenlendi

        Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM) ve GençTek iş birliğiyle "Eğirdir Gölü İçin Dijital Çözümler" başlıklı Dijital Yürüyüş STEM etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 21:17 Güncelleme:
        Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenen etkinliğe 12 okuldan 41 öğrenci katıldı. Program kapsamında öğrenciler, danışman öğretmenler ve alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde Eğirdir Gölü'nde yaşanan çevresel sorunlar yerinde incelenerek çözüm önerileri geliştirildi.

        Etkinlikte öğrencilere ilk olarak göl kıyısında sucul bitkiler ve göl ekosistemi hakkında uygulamalı eğitim verildi. Daha sonra öğrenciler, enstitü bünyesindeki Sucul Canlılar Müzesi'ni gezerek Türkiye'deki balık çeşitliliği hakkında bilgi aldı.

        Etkinlik kapsamında öğrenciler, gözlem yapma, veri analizi gerçekleştirme, dijital çözüm geliştirme ve STEM yaklaşımıyla sürdürülebilir fikirler üretme çalışmaları yaptı.

        SAREM Müdür Yardımcısı Vedat Yeğen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda Eğirdir Gölü'nün ciddi çevresel problemlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

        Etkinliğin amacının göl ekosistemi ve yaşanan sorunlara ilişkin farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Yeğen, şöyle konuştu:

        "Bugün Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü ve Enstitümüz iş birliğinde, Eğirdir Gölü için Dijital Çözümler başlıklı bir GençTek projesi etkinliği gerçekleştirdik. Bu etkinlik kapsamında önce göl kıyısında gençlere sucul bitkiler ve gölün ekosistemi hakkında uygulamalı eğitim verildi. Ardından enstitümüz bünyesinde bulunan Sucul Canlılar Müzesi gezdirilerek ülkemizdeki balık çeşitliliğini tanıttık. Öğrenciler aldıkları bu bilgiler doğrultusunda çözüm önerileri geliştirdi. Son yıllarda Eğirdir Gölü'nün çok ciddi problemler yaşadığını biliyoruz. Bu çalışmanın amacı da göl ekosistemi ve yaşanan problemler üzerine farkındalık oluşturmak."

        Etkinliğe Eğirdir Kaymakamı Ömer Cimşit, Eğirdir İlçe Emniyet Müdürü Levent Okyay, Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Erol, Isparta Milli Eğitim Şube Müdürü Melek Aksu ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

