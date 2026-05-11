        Isparta'da "Orman Okulu Pedagojisi ve Eğitmenliği Sertifika Programı" düzenledi

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) işbirliğinde "Orman Okulu Pedagojisi ve Eğitmenliği Sertifika Programı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 16:41 Güncelleme:
        ISUBÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Ünal, gazetecilere, programın 9-10 Mayıs tarihlerinde Yazılı Kanyon Milli Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildiğini belirtti.

        Ünal, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 30 katılımcının, iki gün boyunca doğayla iç içe eğitim alarak orman pedagojisi konusunda hem teorik hem uygulamalı çalışmalar yaptığını ifade etti.

        Eğitimlerde doğa sevgisinin çocuklara nasıl aktarılabileceği ve çevre bilincinin nasıl geliştirileceği üzerinde durulduğunu vurgulayan Ünal, katılımcıların hem doğayla güçlü bir bağ kurma hem de çocuklara çevre bilinci kazandıracak yöntemleri yerinde öğrenme fırsatı bulduğunu kaydetti.

        İstanbul’dan programa katılan Orman Mühendisi Kübra Sezginer ise eğitimin çocuklarla doğa arasındaki bağı güçlendirme açısından oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

        Çocukların doğayla bağlarını nasıl kurabileceklerine dair çok değerli bilgiler edindiklerini dile getirerek, "Doğa sevgisi, doğa farkındalığı ve ormanları koruma bilincini etkinliklerle öğrenme fırsatı bulduk. Çok keyifli ve verimli bir çalışma oldu." diye konuştu.

        Aydın’dan katılan Rabia Eseral da programın beklentilerini karşıladığını belirterek, "Çocuklara ormanı nasıl sevdiririz, doğa duyarlılığını nasıl kazandırabiliriz konusunda birçok etkinlik öğrendik. Gerçekten çok güzel ve öğretici bir programdı. Umarım devamı gelir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

