Isparta'da tartıştığı zanlı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Isparta'nın Senirkent ilçesinde bir kişi, tartıştığı zanlı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.





Ortayazı köyünde Veli Ç. İle Ali U. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veli Ç. yanında taşıdığı bıçakla Ali U'yu bıçakladı.



İhbar üzerine olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibi, Ali U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.



Şüphelinin Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olduğu öğrendi.

