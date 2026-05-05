        Isparta'da tartıştığı zanlı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

        Isparta'nın Senirkent ilçesinde bir kişi, tartıştığı zanlı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Ortayazı köyünde Veli Ç. İle Ali U. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veli Ç. yanında taşıdığı bıçakla Ali U'yu bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Ali U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Şüphelinin Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olduğu öğrendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

