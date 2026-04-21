        Isparta'daki cam seyir terası 1 milyon 100 bin kişiyi ağırladı

        Isparta'daki cam seyir terası 1 milyon 100 bin kişiyi ağırladı

        Isparta'da Kirazlıdere Cam Seyir Terası, açıldığı günden bu yana 1 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Isparta'daki cam seyir terası 1 milyon 100 bin kişiyi ağırladı

        Isparta'da Kirazlıdere Cam Seyir Terası, açıldığı günden bu yana 1 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.


        Isparta Belediyesince kent merkezine hakim dağlık alanda inşa edilerek 2023 yılında hizmete açılan cam seyir terası, kentin önemli turizm noktalarından biri haline geldi.

        Yaklaşık 100 metrekarelik alana sahip cam seyir terası, özellikle gece saatlerinde yapılan ışıklandırmasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Isparta Belediyesi İşletme Müdürü Ahmet Çapkın, AA muhabirine, seyir terasının gördüğü ilgiden memnun olduklarını söyledi.

        Ziyaretçilerin terasta bol bol fotoğraf çektiğini belirten Çapkın, "Seyir terasımız açıldığı günden bu yana 1 milyon 100 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Buraya gelen vatandaşlarımız doğayla iç içe vakit geçirme imkanı buluyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem

        Benzer Haberler

        Isparta'daki sanat evinde kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem kazanç elde...
        Isparta'daki sanat evinde kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem kazanç elde...
        Hayırsever bir iş insanı desteğiyle Eğirdir'e dev eğitim kompleksi
        Hayırsever bir iş insanı desteğiyle Eğirdir'e dev eğitim kompleksi
        Kovada Gölü'nde yasa dışı avcılığa geçit yok: Kaçak avcılıkta kullanılan 7...
        Kovada Gölü'nde yasa dışı avcılığa geçit yok: Kaçak avcılıkta kullanılan 7...
        Isparta'da son bir haftada polis denetimlerinde 58 aranan şahıs yakalandı
        Isparta'da son bir haftada polis denetimlerinde 58 aranan şahıs yakalandı
        Kuzenini tabancayla yaralayıp, intihar etti
        Kuzenini tabancayla yaralayıp, intihar etti
        Tartıştığı akrabasını silahla yaralayıp intihar etti Akrabalar arasındaki t...
        Tartıştığı akrabasını silahla yaralayıp intihar etti Akrabalar arasındaki t...