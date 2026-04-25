        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Isparta'daki kubbesiz cami yaklaşık 800 yıldır zamana meydan okuyor

        Isparta'daki kubbesiz cami yaklaşık 800 yıldır zamana meydan okuyor

        MUHAMMED ENES YAPALIKAN - Isparta'nın Uluborlu ilçesinde Selçuklu döneminde inşa edilen yaklaşık 800 yıllık Bahçe Camisi, özgün mimari yapısı ve toprak damlı örtüsüyle tarihi dokusunu koruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Isparta'daki kubbesiz cami yaklaşık 800 yıldır zamana meydan okuyor

        MUHAMMED ENES YAPALIKAN - Isparta'nın Uluborlu ilçesinde Selçuklu döneminde inşa edilen yaklaşık 800 yıllık Bahçe Camisi, özgün mimari yapısı ve toprak damlı örtüsüyle tarihi dokusunu koruyor.

        1200'lü yıllarda yapıldığı belirtilen ve halen ibadete açık olan Bahçe Camisi, taş ve ahşabın harmanlandığı mimarisiyle dikkati çekiyor.

        Moloz taş ve ahşap hatıllarla inşa edilen, kubbesi bulunmayan dikdörtgen planlı yapı, Selçuklu dönemi cami geleneğinin önemli örnekleri arasında yer alıyor.

        Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Bakır, AA muhabirine, yapının Selçukludan bugüne ulaşan en özgün eserlerden biri olduğunu söyledi.

        Caminin tamamen taş malzemeyle ve kubbesiz inşa edildiğini belirten Bakır, "İç mekanda ahşap direklerle taşınan toprak damlı yapısı ve misafirlerin ağırlandığı 'imaret odası' ile döneminin özgün mimarisini yansıtıyor. Bu bölüm geçmişte misafirlerin ağırlandığı sosyal bir alan olarak kullanılmıştır." dedi.

        - "Kadınlar mahfiline dışarıdan ulaşılıyor"

        Bakır, caminin mimari detaylarına ilişkin, "Doğu ve batı cephelerinde beşer, güney cephesinde ise iki penceresi bulunan yapıda kadınlar mahfiline dışarıdan döner merdivenle ulaşılmaktadır. Selçuklu dönemi mimarisini yerinde görmek isteyenler için çok önemli ve nadir bir örnek sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

