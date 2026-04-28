        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Isparta'daki Zindan Mağarası tarih ve doğaseverleri ağırlıyor

        Isparta'daki Zindan Mağarası tarih ve doğaseverleri ağırlıyor

        Isparta'nın Aksu ilçesinde bulunan Zindan Mağarası, doğal oluşumları ve tarihi dokusuyla çok sayıda ziyaretçiyi konuk ediyor.

        Giriş: 28.04.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Isparta'daki Zindan Mağarası tarih ve doğaseverleri ağırlıyor

        Isparta'nın Aksu ilçesinde bulunan Zindan Mağarası, doğal oluşumları ve tarihi dokusuyla çok sayıda ziyaretçiyi konuk ediyor.

        İlçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Aksu Çayı vadisinde yer alan 1300 rakımdaki mağara, yatay yapısı sayesinde ziyaretçilere rahat bir gezi imkanı sunuyor.

        Mağaradaki sarkıt, dikit ve akmataş gibi doğal oluşumların yanı sıra minyatür kanyonlar dikkati çekiyor.

        Tarihi yönüyle de öne çıkan mağaranın Paganlar, Antik Yunan ile Romalılara kadar uzanan ve geçmişten bugüne kadar birçok toplum tarafından ibadet ve kült alanı olarak kullanıldığı biliniyor.

        Tarihi Roma köprüsü üzerinden girilen mağaranın girişinde siyah, beyaz ve kırmızı küp taşlardan oluşan ve el işçiliğiyle yapılan Eurymedon (Köprü Çayı Tanrısı) mozaiği yer alıyor.

        Yürüyüş platformu ve ışıklandırılması yapılarak 24 yıl önce turizme açılan mağara, özellikle son yıllarda tarih ve doğaseverlerin yeni rotası haline geldi.

        Aksu Kaymakamı Salih Zafer Aydın, AA muhabirine, mağaranın 765 metre gezilebilir alana sahip olduğunu söyledi.

        Mağaranın bu yönüyle Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını belirten Aydın, "Ziyaretçilerimiz buraya geldiğinde binlerce yıllık bir görsel şölenle karşılaşıyor. Bu bölge tarihi ve teolojik anlamda birçok özelliği içinde barındırıyor. Geçtiğimiz sezon yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı ziyaretçimizi misafir ettik." dedi.

        Zindan Mağarası'nı Konya'dan ziyarete gelen Abdullah Tunç ise "Mağaranın içerisinde muhteşem bir atmosfer var. Herkesin burayı görmesi lazım. Bence gezilmesi gereken en güzel yerlerden biri." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Yer yer sağanak var... Bugün hava nasıl olacak?
        Yer yer sağanak var... Bugün hava nasıl olacak?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Eşi, 4'üncü çocuğa hamileydi... Kardeş katili!
        Eşi, 4'üncü çocuğa hamileydi... Kardeş katili!
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet
        'Çocuk' sorularına yanıt
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?

        Benzer Haberler

        Eğirdir Gölü'nde bin 200 metre kaçak ağ ele geçirildi
        Eğirdir Gölü'nde bin 200 metre kaçak ağ ele geçirildi
        Isparta'da çıkan yangında saman deposu kullanılamaz hale geldi
        Isparta'da çıkan yangında saman deposu kullanılamaz hale geldi
        Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Isparta'daki kubbesiz cami yaklaşık 800 yıldır zamana meydan okuyor
        Isparta'daki kubbesiz cami yaklaşık 800 yıldır zamana meydan okuyor
        Ev ilanı üzerinden dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Ev ilanı üzerinden dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Isparta'da "Çocuk Müzisyenler Festivali" başladı
        Isparta'da "Çocuk Müzisyenler Festivali" başladı