Isparta'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.



İl genelinde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Gece boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle Isparta'nın yüksek kesimleri ile bazı ilçeleri beyaza büründü.



Mayıs ayında görülen kar yağışı vatandaşları da heyecanlandırdı. Kentin simgelerinden manzarasıyla öne çıkan Kirazlıdere'de vatandaşlar yağış altında yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

