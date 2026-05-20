Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri ISUBÜ ekibi, Rusya'daki uluslararası gastronomi turnuvasında ödül kazandı

        ISUBÜ ekibi, Rusya'daki uluslararası gastronomi turnuvasında ödül kazandı

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları ekibi, Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 3. İslam Ülkeleri Uluslararası Genç Şefler Turnuvası'nda "Sosyal Sorumluluk" kategorisinde özel jüri ödülü kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 12:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ISUBÜ ekibi, Rusya'daki uluslararası gastronomi turnuvasında ödül kazandı

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları ekibi, Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen 3. İslam Ülkeleri Uluslararası Genç Şefler Turnuvası’nda "Sosyal Sorumluluk" kategorisinde özel jüri ödülü kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tataristan Cumhuriyeti Restoran ve Otelciler Derneği tarafından düzenlenen turnuvada, tamamı “Kapalı Kutu” konseptiyle gerçekleştirilen yarışmada genç şeflerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, milli mutfak kültürlerinin uluslararası alanda tanıtılması ve gastronomi alanında kültürel etkileşimin artırılması amaçlandı.

        Milli Mutfak Hareketi Genel Başkanı Öner Çulfaz’ın destekleriyle Türkiye’yi temsilen yarışmaya katılan ekipte, ISUBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Sena Balbay ile öğretim üyeleri Doç. Dr. Ayşe Şahin Yılmaz ve Doç. Dr. Gökhan Yılmaz da yer aldı.

        Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Endonezya, Malezya, Fas, Tunus, Ürdün, Mısır, Senegal, Türkmenistan ve Rusya’dan delegasyonların katıldığı turnuvada, yarışmacılara kapalı kutu içerisinden ana ürün olarak somon ve sınırlı sayıda temel mutfak malzemesi verildi.

        Yarışmada, kendi ülkelerine özgü sınırlı sayıda baharat ve sos kullanımına izin verilirken, Türkiye delegasyonu Isparta ve Akdeniz mutfak kültürünü yansıtan gül reçeli, turunç posası ve özel baharat karışımlarıyla yarıştı.

        Türk mutfağını modern gastronomi anlayışıyla yorumlayan ekip, başlangıç tabağı olarak “Pancar Carpaccio”, ana yemek olarak ise “Kabak Beğendili Somon” hazırladı. Menüde Isparta ve Türk mutfağına özgü aromalar ön plana çıkarıldı.

        Jüri, Türk delegasyonunun gastronominin toplumsal mesaj ve farkındalık oluşturma gücünü öne çıkaran yaklaşımını “Sosyal Sorumluluk” alanında Özel Jüri Ödülü’ne layık gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Neden bere taktığını açıkladı
        Neden bere taktığını açıkladı
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        Samsung greve gidiyor
        Samsung greve gidiyor

        Benzer Haberler

        Gülün diyarı Isparta'da festival coşkusu yaşanacak
        Gülün diyarı Isparta'da festival coşkusu yaşanacak
        15 yıldır evinde polis üniformasıyla gezen Mert'in polis olma hayali gerçek...
        15 yıldır evinde polis üniformasıyla gezen Mert'in polis olma hayali gerçek...
        Eğirdir'de bayram öncesi hayvan sevklerine sıkı denetim
        Eğirdir'de bayram öncesi hayvan sevklerine sıkı denetim
        Eğirdir'de "Orman Benim" etkinliğiyle çevre ve yangın bilinci oluşturuldu
        Eğirdir'de "Orman Benim" etkinliğiyle çevre ve yangın bilinci oluşturuldu
        Çocukların oyun oynarken bulduğu cismin Kurtuluş Savaşı'ndan kalma el bomba...
        Çocukların oyun oynarken bulduğu cismin Kurtuluş Savaşı'ndan kalma el bomba...
        Isparta'da doku kültürü laboratuvarında nesli tehlike altındaki bitkiler ür...
        Isparta'da doku kültürü laboratuvarında nesli tehlike altındaki bitkiler ür...