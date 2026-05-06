ISUBÜ'de "5. Balık Ekmek Şenliği" düzenlendi

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (ISUBÜ) düzenlenen "5. Balık Ekmek Şenliği", öğrenciler, akademisyenler ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 18:12 Güncelleme:
        Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi tarafından düzenlenen şenlikte, balık tüketiminin artırılması ve sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

        Etkinlik boyunca katılımcılara balık ekmek ikram edilirken, su ürünleri hakkında da bilgi verildi.

        ISUBÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Bilgin, Türkiye'de balık tüketiminin istenilen seviyede olmadığını belirterek, bu tür etkinliklerle öğrencilere ve vatandaşlara balık tüketimi alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

        Isparta Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aslan ise şenlikte ikram edilen balıklar hakkında bilgi verdi.


        Aslan, su ürünlerinin hem ekonomik hem de sağlık açısından önemli bir değer olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

