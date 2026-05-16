Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Isparta şubesi açıldı

TürkiyeSağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası’nın Isparta Şubesi, düzenlenen törenle açıldı.



Açılış törenine Genel Başkan Hakan Toy, Genel Sekreter Adem Sarıçoban, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Isparta Şube Başkanı Semra Karaçetin'in yanı sıra, Isparta Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Bakkallar Odası Başkanı Sinan Aydın ve sendika üyeleri katıldı.



Açılışta konuşan Toy, Isparta Şubesi’nin sendikal mücadele açısından önemli bir adım olduğunu belirterek,""Bugün burada teşkilatımıza güç katacak Isparta Şubemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugün bu kapıyı sadece açmıyoruz, sendikamızın onur ve emek mücadelesine yeni bir kapı daha aralıyoruz. Biz inanıyoruz ki bu şubeden yükselecek ses, alın terinin ve emeğin sesi olacaktır." dedi.



Konuşmaların ardından şubenin açılışı gerçekleştirildi.



