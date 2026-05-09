Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Uluborlu binlerce yıllık tarihiyle "açık hava müzesi"ni andırıyor

        Uluborlu binlerce yıllık tarihiyle "açık hava müzesi"ni andırıyor

        MUHAMMED ENES YAPALIKAN - ​​​​​​​Isparta'nın Uluborlu ilçesi, binlerce yıllık geçmişi ve Roma, Bizans, Selçuklu, Hamitoğulları Beyliği ile Osmanlı dönemlerinden kalma eserleriyle ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 11:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluborlu binlerce yıllık tarihiyle "açık hava müzesi"ni andırıyor

        MUHAMMED ENES YAPALIKAN - ​​​​​​​Isparta'nın Uluborlu ilçesi, binlerce yıllık geçmişi ve Roma, Bizans, Selçuklu, Hamitoğulları Beyliği ile Osmanlı dönemlerinden kalma eserleriyle ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

        Tarih boyunca askeri ve ticari yolların kesişim noktasında yer alan ilçede, özellikle yaklaşık 200 metrelik surları ve iki ana kapısıyla ayakta kalan Uluborlu Kalesi, bölgenin en önemli kültür mirasları arasında gösteriliyor.

        Uluborlu Kalesi, Helenistik dönemden Cumhuriyet dönemine uzanan çok katmanlı tarihiyle dikkati çekiyor.

        Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Bakır, AA muhabirine, Uluborlu'nun geçmişte "Sopolis" ve "Apollonia Mordiaion" isimleriyle anıldığını söyledi.

        İlçenin, Helenistik dönemden bugüne kesintisiz bir yerleşim alanı olduğunu belirten Bakır, "Uluborlu'da bir noktadan baktığınız zaman 7 farklı döneme ait eserleri aynı anda görebiliyorsunuz. Özellikle Selçuklu fetihlerinden sonra inşa edilen 3 hamam, bir kervansaray, camiler ve çok sayıda çeşme günümüze ulaşmış durumda." dedi.

        - Şehzadelerin eğitim merkezi

        Bakır, ilçenin Anadolu Selçuklu Devleti döneminde şehzadelerin eğitim merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Sultan Hamamı olarak bilinen yapı, Sultan 2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılmış ve özgün mimarisini koruyan nadir Selçuklu eserlerinden biri. Ayrıca 'Kargı Medresesi' olarak adlandırılan yapının, Osmanlı Padişahı 1. Bayezid'ın eğitim aldığı medreseler arasında olduğu bilinmektedir. İlçede Hamitoğulları Beyliği'ne ait türbeler ve halk arasında Yunus Emre'ye ait olduğu öne sürülen bir türbe de yer almaktadır."

        Tarihi yapıların bir kısmının restorasyon beklediğine işaret eden Bakır, bu eserlerin turizme tam anlamıyla kazandırılmasının bölge ekonomisine ve kültür turizmine büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
        'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!
        'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Ev sahibi tetiğe bastı! Kadın kiracıyı vurdu!
        Ev sahibi tetiğe bastı! Kadın kiracıyı vurdu!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi!
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi!
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Huzurevindeki kan donduran olayda bir çalışan tutuklandı!
        Huzurevindeki kan donduran olayda bir çalışan tutuklandı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Isparta'da THM korosu üniversitede gönülleri birleştiriyor
        Isparta'da THM korosu üniversitede gönülleri birleştiriyor
        Isparta'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Isparta'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Diyaliz hastası Elif Bahar, evde eğitimle okuma yazma öğrendi
        Diyaliz hastası Elif Bahar, evde eğitimle okuma yazma öğrendi
        Çöpe gidecek malzemeleri sanata dönüştüren emekli usta tarihi maketlerle ya...
        Çöpe gidecek malzemeleri sanata dönüştüren emekli usta tarihi maketlerle ya...
        Eğirdir'de öğrencilere su tasarrufu ve gıda güvenliği eğitimi verildi
        Eğirdir'de öğrencilere su tasarrufu ve gıda güvenliği eğitimi verildi
        Isparta'da "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" uygulama çalışmaları sergi...
        Isparta'da "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" uygulama çalışmaları sergi...