Yalvaç'taki leylek yuvasında otlar yeşerdi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde elektrik direğinin tepesindeki leylek yuvasında otların yeşermesi dikkati çekti. Elektrik direği üzerinde bulunan yuvayı bu yıl leylekler kullanmadı. Yuvada, zamanla taşınan dal, toprak ve doğal atıkların birikmesiyle oluşan ortamda otlar yeşerdi. Leylek yuvasında boy gösteren otların oluşturduğu manzara ilgi çekti.

