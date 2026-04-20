        Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri farklı okul binasında eğitime yeniden başladı

        Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından öğretmen ve öğrenciler, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında yeniden dersbaşı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Okulda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrenciler Furkan Sancak Balal, Adnan Göktürk Yeşil, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılıç, Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Yusuf Tarık Gül ve Bayram Nabi Şişik için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Bazı öğretmen ve öğrenciler gözyaşlarına hakim olamazken, velilerden bazıları öğrenciler sınıflarına girene kadar okul önünde bekledi.

        Okul Müdürü Cemal Kocabey, törende yaptığı konuşmada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

        Sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Kocabey, "Yeni yuvanıza hoş geldiniz. İnşallah burada huzur içerisinde bir dönem geçirmeniz için başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere biz okul yöneticileri elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." dedi.

        Konuşmanın ardından öğrenciler yeni sınıflarına girerek dersbaşı yaptı.

        Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar da okulda görev aldı.

        Velilerden Bülent İmalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızını okula getirdiğini söyledi.

        Büyük bir acı yaşadıklarını vurgulayan İmalı, "Hayatını kaybeden kardeşlerimiz, hepsi bizim evlatlarımız. Hepsine üzüldük. Allah annelerine, babalarına sabırlar versin. Ölenler bizim çocuklarımız olabilirdi. Deprem sonrasında bir deprem daha yaşadık. Bizi çok derinden üzdü. Bir daha böyle acıların yaşanmamasını Allah'tan temenni ediyoruz." diye konuştu.

        Öğrencilerden Berinay Bolat da saldırıdan etkilendiklerinin altını çizerek, "Yaşananlar bizim için zor. Yeni okulda güvenliğin daha iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        - Olay

        15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na gerçekleştirilen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi ise yaralanmıştı. Valilik kararıyla kent genelindeki tüm okullarda eğitime 2 gün ara verilmiş, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin eğitimlerine öğleden sonra Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesine karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

