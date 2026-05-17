BBP Genel Başkan Yardımcısı İspir, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresinde konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, "Biz çocuklarımızı her türlü saldırıdan korumak, onları milli ve manevi değerlerimizle yarına hazırlamak doğrultusunda atılacak her türlü adıma destek vermeye hazırız." dedi.



İspir, partisinin Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kahramanmaraş Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri andı.



Büyük Birlik Partisi olarak deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten İspir, sürecin destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.



Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden İspir, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.



İspir, çocukların korunmasına yönelik her türlü çalışmanın yanında olacaklarını dile getirerek, "Biz çocuklarımızı her türlü saldırıdan korumak, onları milli ve manevi değerlerimizle yarına hazırlamak doğrultusunda atılacak her türlü adıma destek vermeye hazırız. Partimiz bu konuda teyakkuz halindedir. Alınan ve alınacak her türlü tedbirin takipçisi olacaktır." diye konuştu.



Konuşmanın ardından tek liste gidilen seçimde başkanlığa Muhammet Günkut seçildi.



Kongrede, 50 kilogramlık Maraş dondurması satırlarla kesilerek partililere ikram edildi.



Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kemal Üçüncü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile partililer de kongreye katıldı.

