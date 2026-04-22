Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ebe Tuğba Tatlı, bebeklere olan sevgisiyle seçtiği mesleğinde 17 yıldır binlerce ailenin evlat sevincine tanıklık ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 11:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de dünyaya gelen 37 yaşındaki Tatlı, çocukluk yıllarından itibaren bebeklere duyduğu ilgi ve yardım etme isteğiyle ebelik mesleğine yöneldi.

        Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2009 yılında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Tatlı, 2013 yılından bu yana görevini Kahramanmaraş'ta sürdürüyor.

        Dört çocuk annesi Tatlı, meslek hayatı boyunca sayısız doğumun gerçekleşmesine yardımcı olurken ailelerin heyecanını da paylaşıyor.

        - "Bebeğe ilk dokunan sizsiniz"

        Mesleğini ilk günkü motivasyonuyla icra ettiğini belirten Tatlı, AA muhabirine, doğum anının kendisi için en büyük mesleki tatmin kaynağı olduğunu söyledi.

        Bir bebeğin dünyaya gelişine eşlik etmenin tarifsiz bir duygu olduğunu ifade eden Tatlı, "Bir bebeği doğurttuğumuz zaman annesinin kucağına verdiğimiz andaki mutluluk, annenin bütün acısını unutması, bebeğin gözlerine bakması ve sağlıklı bir doğum gerçekleştirmek, iş tatmininin sağladığı en güzel anlardan biridir bizim için." dedi.

        Ebelik mesleğinin sadece teknik bilgiyle değil, empatiyle yapılması gerektiğini vurgulayan Tatlı, şunları kaydetti:

        "Bebeğin ilk aldığı nefese siz şahitlik ediyorsunuz, ilk oksijeni sizinle alıyor, ilk gözlerini açtığında sizi görüyor, ilk dokunan sizsiniz. Ardından annenin kucağına veriyoruz, ten tene teması sağlıyoruz. Bunları görmek ve yaşamak, çok duygusal anlara şahitlik etmemizi sağlıyor. Anne mutluluktan ağlıyor, baba dışarıda heyecanla bekliyor. Bebeği sardıktan sonra babaya çıkartıyoruz, bazen sadece baba değil, bütün bir aile bekliyor. Hepsinin gözündeki mutluluk ve sevinci görmek, bunlara şahit olmak güzel bir şey."

        - Oğlunu askere uğurlarken doğum yaptı

        Meslek hayatında birçok unutulmaz anı biriktirdiğini anlatan Tatlı, ileri yaşta olduğu için hamile olduğunu fark etmeyen bir kadının doğum hikayesinin kendisini derinden etkilediğini söyledi.

        Sancıları başlayan kadının hastaneye gelerek bir erkek bebek dünyaya getirdiğini belirten Tatlı, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bir anne gelmişti, yaşı oldukça ileriydi. Hamile olduğundan haberi yoktu. O gün akşam da oğlunu askere yollayacakmış. Asker uğurlamasına giderken sancısı tutuyor, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine geliyorlar. Burada doğum yaptı, bir erkek bebeği oldu. Sonrasında hemen asker yollayacağım diye anneyi taburcu etmek zorunda kaldık, kendi isteğiyle çıkmak istedi, biz de gönderdik. Oğlunun birini askere yollarken, diğeri kucağında oldu, bu durum çok duygulandırmıştı bizi."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

