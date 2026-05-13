Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi G Blok'un yıkılmasına ilişkin yargılama sürdü

        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi G Blok'ta 123 kişinin hayatını kaybetmesi, 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 6'sı kamu görevlisi 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 16:00 Güncelleme:
        5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile başka dosyadan tutuklu bulunan Atilla Öz, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.


        Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken, diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

        Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, A.D, A.P, A.T.B, Ç.K, E.I, M.K, T.K, M.T, F.Y, F.D, H.M.G, H.Ç, O.Y.D. ve Z.A.Ş'nin yapıyı ve yapıya ait projeleri kanun ve yönetmeliklere uygun denetlemeyerek bilinçli taksirle hareket ettiklerini belirtti.

        Savcı, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak öngörmeleri gereken neticenin gerçekleşmesine neden olduklarını kaydederek, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

        Sanıklar Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz, esas hakkındaki mütalaadaki aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, yazılı savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

        Sanık avukatları da mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

        Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

        Heyet, firari sanıklar Ahmet Doğan ve Mustafa Timurbanga'nın yakalanamaması nedeniyle dosyalarının tefrik edilmesine hükmetti.

        Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için sanık avukatlarına süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Ebrar Sitesi G Blok'un yıkılması sonucu 123 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 6'sı kamu görevlisi 16 sanık hakkında dava açılmıştı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

