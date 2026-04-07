        Depremde 87 kişinin öldüğü Hünkar Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü

        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Hünkar Apartmanı'nda 87 kişinin ölümüne ilişkin 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Giriş: 07.04.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık F.İ., tutuksuz sanıklar İ.İ. ve N.B. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık F.İ, binanın müteahhitliğiyle ilgisinin bulunmadığını savunarak, "İnce işlerini yaptım, eksik kalanları tamamladım. Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum." dedi.

        Sanık İ.İ, inşaatla herhangi bir bağlantısının olmadığını ileri sürdü, sanık N.B. ise önceki beyanlarını yineledi.

        Mahkeme heyeti, Hünkar Apartmanı'nda hayatını kaybeden ve kimlikleri sonradan belirlenen 3 kişiye ilişkin hazırlanan ek iddianameyi kabul ederek mevcut dosyayla birleştirdi.

        Heyet, bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Kasım'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        Hastaneye kaldırıldı
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
