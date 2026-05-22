        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Depremde zarar gören Kahramanmaraş Kalesi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde başlatılan restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, şehrin önemli tarihi miraslarından olan kale aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılıyor.

        Milli Mücadele yıllarına tanıklık eden tarihi yapıda yürütülen kapsamlı restorasyonla birlikte hem kültürel mirasın korunmasına katkı sağlanması hem de kalenin turizm açısından daha güçlü bir cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

        Restorasyon çalışmaları kapsamında ekipler, kale surları ve taş duvarlarda kapsamlı temizlik, sağlamlaştırma ve derz yenileme işlemleri gerçekleştiriyor. Zamanla yıpranan bölümlerin özgün mimari yapısı korunarak onarıldığı çalışmalarda, hasarlı alanlarda kullanılmak üzere taş ayrıştırma ve tarihi dokuya uygun yeni taş hazırlıkları da sürdürülüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kalenin şehrin tarihine, kültürüne ve Milli Mücadele ruhuna tanıklık etmiş önemli bir miras olduğunu belirtti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içerisinde kaleyi özgün dokusuna uygun şekilde yeniden ayağa kaldırdıklarını ifade eden Görgel, restorasyon tamamlandığında Kahramanmaraş Kalesi'nin vatandaşlar ile yerli ve yabancı ziyaretçiler için daha güvenli, düzenli ve nitelikli bir ziyaret alanı olacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Kahramanmaraş'ta 459 milyon liralık kütüphane yapılacak
        Kahramanmaraş'ta kadınların emeği beğeni topladı
        Tarihi kalede depremin izleri siliniyor
        Onikişubat Belediyesi evlilik okulu eğitimlerine başladı
        Kahramanmaraş'tan Türkoğlu'na toplu taşıma hattı
        Boğularak öldürülen Alev'in annesi: Kızımın katili en ağır cezayı alsın
