Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Depremlerde hasar gören Kahramanmaraş Ulu Camisi restorasyon çalışmalarının ardından törenle açıldı

        Depremlerde hasar gören Kahramanmaraş Ulu Camisi restorasyon çalışmalarının ardından törenle açıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve restorasyon çalışmaları tamamlanan Ulu Camisi törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 17:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremlerde hasar gören Kahramanmaraş Ulu Camisi restorasyon çalışmalarının ardından törenle açıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve restorasyon çalışmaları tamamlanan Ulu Camisi törenle hizmete açıldı.

        Dulkadiroğlu Beyi Süleyman Bey tarafından 1442-1454 yıllarında inşa edilen ve 1500'lerde oğlu Alaüddevle Bozkurt Bey tarafından genişletilen tarihi yapı, 2023'teki depremlerin izlerini silmek için yürütülen 18 aylık çalışmayla yeniden ayağa kaldırıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, açılışı gerçekleştirilen caminin istiklal mücadelesinin başlangıç noktası olduğunu söyledi.

        Ulu Camisi'nin sadece Kahramanmaraş için değil, tüm Türkiye için önemli bir eser olduğunu belirten Ünlüer, şunları kaydetti:

        "Ulu Camisi de o günkü imamımızın verdiği talimatla 'bayrak hadisesi' dediğimiz hadise başlatılarak aslında Türkiye'de istiklal mücadelesi başlatılmıştır. Onun için Türkiye için çok önemli bir camidir. Çok önemli bir mescittir. Tarihimizde artık yer etmiş bir yerdir. Dolayısıyla depremden hemen sonra buranın çok hızlı bir şekilde tekrar hayata dönmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğümüz kanalıyla çalışmaları başlattık. Aslına en uygun restorasyonun yapılmasına çalıştık. Biraz restorasyon uzun sürdü ama gerçekten aslına en uygun hale getirildi. Hem güçlendirildi hem de daha çevreye uygun bir hale geldi."

        Ünlüer, Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede ayrıca bir meydan projesi oluşturulduğunu anlattı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de Ulu Camisi'nin 6 Şubat depremlerinde büyük zarar gördüğünü, yapılan çalışmayla eserin aslına uygun hale getirildiğini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        AK Parti İl Başkanı Burak Gül ise Ulu Camisi'nin Kahramanmaraş için çok önemli ve kadim bir eser olduğunu söyledi.

        Programa, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan ve Kahramanmaraş İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller ile ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Petrolde sert düşüş
        Petrolde sert düşüş
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Kahramanmaraş'ta "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının ödül türeni...
        Kahramanmaraş'ta "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının ödül türeni...
        Okul saldırısından önce öleceğini hissetmiş Kahramanmaraş'ta ki okul saldır...
        Okul saldırısından önce öleceğini hissetmiş Kahramanmaraş'ta ki okul saldır...
        Bindiği motosikletin iki katı ceza yedi Ehliyetsiz sürücüye 40 bin TL paza...
        Bindiği motosikletin iki katı ceza yedi Ehliyetsiz sürücüye 40 bin TL paza...
        Depremde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı
        Depremde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı
        Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargıla...
        Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargıla...