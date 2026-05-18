Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Dulkadiroğlu Belediyesi okul saldırısında hayatını kaybedenler için fidan dikti

        Dulkadiroğlu Belediyesi okul saldırısında hayatını kaybedenler için fidan dikti

        Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi, Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara ile 9 öğrencinin isimlerini ve anısını yaşatmak amacıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 11:44 Güncelleme:
        Dulkadiroğlu Belediyesi okul saldırısında hayatını kaybedenler için fidan dikti

        Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi, Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara ile 9 öğrencinin isimlerini ve anısını yaşatmak amacıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.


        Belediyeden yapılan açıklamada, belediye personeli ve öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesine zeytin fidanları dikildiği belirtildi.


        Toprakla buluşturulan fidanlara, saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara ile 9 öğrencinin isimlerinin yer aldığı isimlikler yerleştirildiği belirtilen açıklamada, "15 Nisan’da yaşanan saldırıda hayatını kaybeden öğretmenimiz ve öğrencilerimizin hatırasını yaşatmak amacıyla diktiğimiz fidanlar, geleceğe umut olması temennisiyle toprakla buluşturuldu. Çocuklarımızın güven içinde eğitim alabileceği bir ortamın korunması ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumlulukla hareket etmesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

        - Olay

        Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen, 9'u öğrenci olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi kararlaştırılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Enflasyonu aşamadı
        Enflasyonu aşamadı
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        "Dostluk yalanmış"
        "Dostluk yalanmış"
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı

        Benzer Haberler

        Oğlu çekyattan düşüp ölen baba trafik kazasında hayatını kaybetti Baba ve o...
        Oğlu çekyattan düşüp ölen baba trafik kazasında hayatını kaybetti Baba ve o...
        Başkan Görgel: "Şehir tarihinin en büyük asfalt seferberliğine start verdik...
        Başkan Görgel: "Şehir tarihinin en büyük asfalt seferberliğine start verdik...
        Kıbrıs Meydanı'ndaki anıt yeniden ait olduğu yerde
        Kıbrıs Meydanı'ndaki anıt yeniden ait olduğu yerde
        15 Temmuz Spor Vadisi 19 Mayıs'ta açılıyor
        15 Temmuz Spor Vadisi 19 Mayıs'ta açılıyor
        Başkan Toptaş: "imam hatiplilik" bir felsefe ve kültürdür"
        Başkan Toptaş: "imam hatiplilik" bir felsefe ve kültürdür"
        BBP Genel Başkan Yardımcısı İspir, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresin...
        BBP Genel Başkan Yardımcısı İspir, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresin...