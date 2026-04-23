Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 21:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Şuranur Sevgi Kazıcı, Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç, Bayram Nabi Şişik, Yusuf Tarık Gül ile hayatını kaybeden Ayla öğretmenin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

        Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Davutoğlu, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Kahramanmaraş'a ikinci kez hüzünlü bir vesileyle geldiğini söyledi.

        Saldırı sırasında sınıf başkanı bir öğrencinin sorumluluk alarak arkadaşlarını kurtarmaya çalıştığını, hayatını kaybeden öğretmenin öğrencileri korumak için fedakarlık gösterdiğini belirten Davutoğlu, "Kahramanmaraş'a ikinci bir kahraman beratı daha vermek lazım. Bu Kahramanmaraşlı çocuklar bu kahraman beratını hak ediyor. Bunların aileleri hak ediyor." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
