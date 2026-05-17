Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Görme engelli eski milli sporcu kazandığı 41 madalyayla engellilere örnek oluyor

        Görme engelli eski milli sporcu kazandığı 41 madalyayla engellilere örnek oluyor

        GÖKHAN ÇALI - Doğuştan görme engelli 41 yaşındaki Mustafa Çakmak, 19 yıllık sporculuk kariyerinde elde ettiği 41 madalya ve uluslararası derecelerle engelli bireylere örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 11:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görme engelli eski milli sporcu kazandığı 41 madalyayla engellilere örnek oluyor

        GÖKHAN ÇALI - Doğuştan görme engelli 41 yaşındaki Mustafa Çakmak, 19 yıllık sporculuk kariyerinde elde ettiği 41 madalya ve uluslararası derecelerle engelli bireylere örnek oluyor.

        Aktif olarak 2000-2019 arasında gülle ve çekiç atma sporuyla ilgilenen Çakmak, bu süreçte aralarında dünya şampiyonluğunun da bulunduğu 6 uluslararası derece ile 35 Türkiye şampiyonluğu elde etti.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çakmak, engellilere örnek ve destek oluyor.




        - "Eğitim, spor, azim her engeli aşar"

        Mustafa Çakmak, AA muhabirine, spora öğretmeninin önerisiyle başladığını, atletizmle ilgilendiğini, tarlada taş atarak gülle ve çekiç atmaya hazırlandığını anlattı.

        Gülle atmada 2004'te Türkiye rekoru kırdıktan sonra milli takıma çağrıldığını ve uluslararası yarışlarda derece elde ettiğini ifade eden Çakmak, "2009'da Yunanistan'da Avrupa üçüncüsü, 2010'da Tunus'ta dünya üçüncüsü oldum. 2011'de Antalya'da düzenlenen 4. IBSA Görme Engelliler Dünya Oyunları'nda bir altın, bir de bronz madalya kazandım. Azimle, kararlılıkla hayatıma devam ettim. Bütün başarıları tek tek aşarak bugünlere geldim. Eğitim, spor, azim her engeli aşar." diye konuştu.

        Sporculuk hayatına 41 madalya sığdırdığını, şimdi de engelli bireylere destek olmak amacıyla çalıştığını ifade eden Çakmak, gelecek nesillere rehber olmayı hedeflediğini dile getirdi.

        Belediyenin spor kulübünde branş sorumluluğu da yaptığını belirten Çakmak, oturarak voleybol takımlarının geçen yıl birinci ligde bu yıl ise Süper Lig'de şampiyon olduğunu, Büyükşehir Belediyesi Golbol Kadın Takımı'nın da Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 2025 Şampiyonlar Ligi'nde ikinci olduğunu kaydetti.

        Engelli bireylere çağrıda bulunan Çakmak, "Bizler engelli olabiliriz ancak tüketen değil, üreten bireyler, memlekete faydalı bireyler olmak istiyoruz. Her engelli kendi ilinde başarılı olabilir. Atıl durumda değil, pozitif ve üretken olsunlar." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Bursa'da otomobilde patronunun boğazını kesmişti
        Bursa'da otomobilde patronunun boğazını kesmişti
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Benzer Haberler

        Sokak ortasında rastgele ateş açtı: 1'i kadın 2 kişi yaralandı
        Sokak ortasında rastgele ateş açtı: 1'i kadın 2 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta freni arızalanan kamyonun 7 araca çarptığı kazada 6 kişi y...
        Kahramanmaraş'ta freni arızalanan kamyonun 7 araca çarptığı kazada 6 kişi y...
        Freni boşalan kamyon, 7 araca çarptı: 2'si ağır 6 yaralı
        Freni boşalan kamyon, 7 araca çarptı: 2'si ağır 6 yaralı
        Freni boşalan kamyon 7 araca çarptı: 6 yaralı
        Freni boşalan kamyon 7 araca çarptı: 6 yaralı
        Eriyen kar suları şelaleye dönüştü
        Eriyen kar suları şelaleye dönüştü
        81 yıllık fotoğrafhanede geçmişin izleri yaşatılıyor Kahramanmaraşlıların f...
        81 yıllık fotoğrafhanede geçmişin izleri yaşatılıyor Kahramanmaraşlıların f...