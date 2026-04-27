GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 5 katlı otoparkın yıkımı sırasında iş makinesi enkaz altında kaldı

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde, 5 katlı kapalı otoparkın yıkımı sırasında iş makinesi enkazın altında kaldı. Göçük altındaki operatör ise arama kurtarma ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.



Merkez Onikişubat ilçesindeki Şazibey Mahallesi'nde bulunan ve hakkında yıkım kararı bulunan 5 katlı Arasa Otoparkı'nın yıkım çalışmaları sürüyor.



Çalışmalar sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte iş makinesi enkazın altında kaldı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.



Enkazın altında kalan iş makinesi operatörü Yalçın Karadoğan'ın (23) kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarılan Karadoğan, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

