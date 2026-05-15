        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından türbe yerleşkesine saldırıya ilişkin açıklama

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından türbe yerleşkesine saldırıya ilişkin açıklama

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, bir türbe yerleşkesindeki heykeli yakma girişiminde bulunan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Pazarcık ilçesinde "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Kamunun yararlanmasına ayrılmış yerde bulunan eşya hakkında yakarak mala zarar verme" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin kamuoyuna açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "15 Mayıs 08.00 sıralarında Adıyaman'dan Pazarcık ilçesine gelen M.S.Ç'nin Elif Ana Türbesi yerleşkesinde bulunan bir heykeli yakmaya teşebbüs ettiği tespit edilmiş, şüpheli adli kolluk birimlerince yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli hakkında Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanunu'nun 216/1, 152/1-a ve 152/2-a maddeleri uyarınca adli soruşturma başlatılmış, bu kapsamda suç delillerinin tespiti amacıyla gerekli adli arama ve el koyma işlemleri icra edilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Kahramanmaraş'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
        Andırın'da sağanak etkili oldu, dereler taştı yollar göle döndü
        Kahramanmaraş'ta bebeğe şiddet uyguladığı iddia edilen hemşirenin yargılanm...
        Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Hastalığı ile benim herhangi bir...
        Bebeğe şiddet uygulayan hemşire: "Çok pişmanım, bu pişmanlığım ömür boyu de...
        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde belediye işçisinin işten çıkarılması pr...
