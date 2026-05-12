Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 18:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte ürün satış ilanlarıyla vatandaşlardan "kaparo" ve "ürün bedeli" adı altında haksız kazanç sağlandığını tespit etti.

        Şüphelilerin kullandıkları hesaplar üzerinde yapılan incelemelerde, suçtan elde edilen yaklaşık 80 milyon lira işlem hacmi bulunduğu ve bu tutarların kripto varlıklar üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Ekipler, Kahramanmaraş, İstanbul, Hatay, İzmir ve Balıkesir'de tespit edilen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen 16 cep telefonu, 16 SIM kart, 3 depolama cihazı, dizüstü bilgisayar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş merkezli 5 ilde 80 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu
        Kahramanmaraş merkezli 5 ilde 80 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu
        Tescilli Kahramanmaraş bıçakları bayrama hazırlanıyor Kahramanmaraş'ta bıça...
        Tescilli Kahramanmaraş bıçakları bayrama hazırlanıyor Kahramanmaraş'ta bıça...
        Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü yakalandı
        Okul saldırısında hayatını kaybeden Almina'nın mezarı pembeye boyandı Almin...
        Okul saldırısında hayatını kaybeden Almina'nın mezarı pembeye boyandı Almin...
        Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuk...
        Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuk...
        Düşük faizli kredi vaadiyle vatandaşları dolandıran 3 şüpheli yakalandı
        Düşük faizli kredi vaadiyle vatandaşları dolandıran 3 şüpheli yakalandı