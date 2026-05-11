Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş ve İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir kişinin, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık yöntemiyle mağdur edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş ve İstanbul'da bulundukları belirlenen şüpheliler M.Ç, C.G. ve F.K. hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin banka hesap hareketlerinde 7,5 milyon lira tutarında işlem tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
