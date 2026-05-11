Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş ve İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 21:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş ve İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.


        Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir kişinin, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık yöntemiyle mağdur edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş ve İstanbul'da bulundukları belirlenen şüpheliler M.Ç, C.G. ve F.K. hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin banka hesap hareketlerinde 7,5 milyon lira tutarında işlem tespit edildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Ateşkes en zayıf anında"
        "Ateşkes en zayıf anında"
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Son 66 yılın en yüksek yağışı!
        Son 66 yılın en yüksek yağışı!
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"

        Benzer Haberler

        Düşük faizli kredi vaadiyle vatandaşları dolandıran 3 şüpheli yakalandı
        Düşük faizli kredi vaadiyle vatandaşları dolandıran 3 şüpheli yakalandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Okul saldırganının annesi emeklilik dilekçesi vermiş Kahramanmaraş'taki oku...
        Okul saldırganının annesi emeklilik dilekçesi vermiş Kahramanmaraş'taki oku...
        Kahramanmaraş'ta 12 farklı noktada kapsamlı sıcak asfalt çalışması
        Kahramanmaraş'ta 12 farklı noktada kapsamlı sıcak asfalt çalışması
        8 ülkenin katıldığı gastronomi yarışmasından Kahramanmaraşlı öğrenciler mad...
        8 ülkenin katıldığı gastronomi yarışmasından Kahramanmaraşlı öğrenciler mad...
        Kahramanmaraş'ta yapımı süren yeni stadyumun 2027-2028 sezonunda açılması p...
        Kahramanmaraş'ta yapımı süren yeni stadyumun 2027-2028 sezonunda açılması p...