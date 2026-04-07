        Kahramanmaraş merkezli fuhuş operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş merkezli 8 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlıdan 20'si tutuklandı.

        Giriş: 07.04.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7 Nisan'da, Kahramanmaraş, Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Ankara, Uşak, Mersin ve Gaziantep'te yaptığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 zanlının işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla, 2'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7 Nisan'da "fuhşa teşvik etmek", "fuhşa aracılık etmek", "suç işlemek maksadıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Adreslerde yapılan aramada 2 uzun namlulu tüfek, suçtan temin edildiği tahmin edilen para ve ziynet eşyası ele geçirilmiş, yürütülen mali incelemelerde şüphelilerin 716 milyon 229 bin lira işlem hacmine ulaştıkları tespit edilmişti.

        Operasyon kapsamında mağdur olduğu belirlenen 14'ü yabancı uyruklu 21 kadın koruma altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Çocuklarını korumak için canını verdi!
