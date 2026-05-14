Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde belediye işçisinin işten çıkarılması protesto edildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, Hizmet-İş Sendikası üyeleri, belediyede çalışan bir işçinin işten çıkarılmasına tepki gösterdi.



İlçede bir araya gelen sendika üyeleri, İstasyon Caddesi üzerinden Pazarcık Belediyesi hizmet binasına kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Grup, yürüyüş sırasında çeşitli sloganlar attı.



Belediye binası önünde açıklama yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, belediye yönetiminin emek karşıtı uygulamalarını protesto etmek amacıyla toplandıklarını söyledi.



Ersoy, belediye çalışanlarının ücretlerinin eksik ödendiğini, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ikramiye ve bayram ödemelerinin yapılmadığını iddia etti.



Bazı çalışanlara sendika değiştirmeleri yönünde baskı uygulandığını savunan Ersoy, şunları kaydetti:



"Pazarcık Belediye yönetiminin haksız işten çıkarmalarına karşı çıkmak, üyelerimize uygulanan sendikal baskı ve ekonomik yaptırımları protesto etmek, işçi kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstermek için burada toplandık. CHP merkez yönetimi, asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini söylerken, CHP’li Pazarcık Belediye yönetimi neden işçilerini 25 bin liraya mahkum etmek istiyor? Neden üyelerimizin sendikalarından istifa etmeleri halinde 5 bin lira daha fazla vereceklerini söylüyorlar? Oysa teklif ettikleri ödeme, toplu iş sözleşmesinde öngörülen hakların çok altındadır."





Açıklamanın ardından bir süre daha protestolarını sürdüren grup, daha sonra dağıldı.













