Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.



Kent genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini karla karışık yağmura bıraktı.



Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Göksun mevkisi ve bazı yüksek kesimlerde kar etkili oldu.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana geldi.



Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

