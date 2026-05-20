Kahramanmaraş'ta "15 Temmuz Spor Vadisi" hizmete açıldı

Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapımı tamamlanan "15 Temmuz Spor Vadisi" açıldı.



Merkez Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Millet Bahçesi yerleşkesi içerisinde 24 branş için uluslararası standartlarda 25 dönüm alanda oluşturulan tesisin açılışı törenle gerçekleştirildi.



Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin sporla bağının güçlendirilmesi adına başlattıkları çalışmanın hız kesmeden devam ettiğini söyledi.



Hizmete giren tesisin kentteki ilk olma özelliğini taşıdığını anlatan Görgel, şunları kaydetti:



"Yaşadığımız asrın felaketi ile yeşil alanlarımız barınma ve lojistik merkez olarak hizmet vermişti. Çadırlardan konteynerlere ardından da kalıcı konutlara çevrilen süreçte boşaltılan millet bahçelerimize yeni fonksiyonlar yükleyerek, cazibelerini artırarak hizmete alıyoruz. İşte burada da 100 dönümlük millet bahçemizin geçici barınma kaynaklı hasarlarını gidermekle kalmadık içerisine şehrimizin ilk spor vadisini de inşa ettik. Yaklaşık 25 dönüm alanda, Gençlik ve Spor Bakanlığımız iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz yatırımla, şehrimiz tenisten basketbol ve voleybola, 24 farklı branşa ait uluslararası standartlarda spor alanlarına kavuşmuş oldu."





Programa, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül ile ilgililer katıldı.







