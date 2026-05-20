        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta "15 Temmuz Spor Vadisi" hizmete açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Merkez Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Millet Bahçesi yerleşkesi içerisinde 24 branş için uluslararası standartlarda 25 dönüm alanda oluşturulan tesisin açılışı törenle gerçekleştirildi.

        Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin sporla bağının güçlendirilmesi adına başlattıkları çalışmanın hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

        Hizmete giren tesisin kentteki ilk olma özelliğini taşıdığını anlatan Görgel, şunları kaydetti:

        "Yaşadığımız asrın felaketi ile yeşil alanlarımız barınma ve lojistik merkez olarak hizmet vermişti. Çadırlardan konteynerlere ardından da kalıcı konutlara çevrilen süreçte boşaltılan millet bahçelerimize yeni fonksiyonlar yükleyerek, cazibelerini artırarak hizmete alıyoruz. İşte burada da 100 dönümlük millet bahçemizin geçici barınma kaynaklı hasarlarını gidermekle kalmadık içerisine şehrimizin ilk spor vadisini de inşa ettik. Yaklaşık 25 dönüm alanda, Gençlik ve Spor Bakanlığımız iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz yatırımla, şehrimiz tenisten basketbol ve voleybola, 24 farklı branşa ait uluslararası standartlarda spor alanlarına kavuşmuş oldu."


        Programa, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül ile ilgililer katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        İstanbul'da dev final!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        "İçimin yağları eridi"
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Köpeğe çarpmadı ama 6 yaşındaki kızları öldü!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"

